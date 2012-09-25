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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元压力沉重,市场弥漫审慎氛围

0605GMT

* 欧元/美元上涨0.26%,报1.2899;欧元/日圆下跌0.33%,报100.32;欧元/澳元下跌0.28%,报1.2373

* 澳元/美元有少量停止单遭触发,否则应会呈现区间波动;股市表现不振

* 稍早的1.0416低点及1.0444云区顶部料为澳元/美元的支撑/阻力 (完)

--编译 张明钧;审校 白云

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