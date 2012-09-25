〔台湾债市〕101/9殖利率微跌,缺乏题材随股市震荡

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透台北9月25日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收低,跟随股市表现浮沉.月底前缺乏消息面指引,交易商多以当日冲销为主.至于五年增额券101/6R,因交易商缺乏参与意愿,今日成交挂零.
交易商表示,在美国宣布QE3后,短期还看不出产生的效应,因此近期公布的经济数据都不会太好看,也有助于债市殖利率维持在低档.不过在经过一两个月后,资金乘数效果料将发威,应提防通膨升温对债市产生的负面冲击.
"未来利率风险存在,影响了大家交易意愿."一大型金控旗下券商交易主管表示.
另一证券商交易员则称,债市的结构性问题就是资金太多、殖利率太低,在消息面有限导致缺乏交易想像空间下,交易商自然会退场观望以明哲保身.大概要等到下周美国公布就业数据以及台湾公布9月CPI时,殖利率才有变动的机会.
他们认为,明日101/9殖利率区间看在1.165-1.175%.
台湾股市周二收低0.44%,加权股价指数.TWII收低34.17点至7,734.13.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.38 1.1700 1.1695-1.1738 118.5
由于交易意愿低落,发行前交易进入第二天的101/6R,竟然连一支都没有成交.交易商认为,殖利率波动区间有限,贸然进场不但赚不到钱,反而会惨遭修理.
"101/9就是例子,市场资金太多,纵然债市气氛有利空方,但得标利率还是比预期低."一大型证券商交易员说.
另一证券商交易主管也认为,在市场结构不利交易,时序又将迈入第四季,业绩目标大致底定的状况下,短期内交易商进场的意愿可能会更加低落.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1700
5 101/6 A01106=TWO 0.8830
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。