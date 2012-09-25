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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 14:52 BJT

〔台湾债市〕101/9殖利率微跌,缺乏题材随股市震荡

路透台北9月25日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收低,跟随股市表现浮沉.月底前缺乏消息面指引,交易商多以当日冲销为主.至于五年增额券101/6R,因交易商缺乏参与意愿,今日成交挂零.

交易商表示,在美国宣布QE3后,短期还看不出产生的效应,因此近期公布的经济数据都不会太好看,也有助于债市殖利率维持在低档.不过在经过一两个月后,资金乘数效果料将发威,应提防通膨升温对债市产生的负面冲击.

"未来利率风险存在,影响了大家交易意愿."一大型金控旗下券商交易主管表示.

另一证券商交易员则称,债市的结构性问题就是资金太多、殖利率太低,在消息面有限导致缺乏交易想像空间下,交易商自然会退场观望以明哲保身.大概要等到下周美国公布就业数据以及台湾公布9月CPI时,殖利率才有变动的机会.

他们认为,明日101/9殖利率区间看在1.165-1.175%.

台湾股市周二收低0.44%,加权股价指数.TWII收低34.17点至7,734.13.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.38 1.1700 1.1695-1.1738 118.5

由于交易意愿低落,发行前交易进入第二天的101/6R,竟然连一支都没有成交.交易商认为,殖利率波动区间有限,贸然进场不但赚不到钱,反而会惨遭修理.

"101/9就是例子,市场资金太多,纵然债市气氛有利空方,但得标利率还是比预期低."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易主管也认为,在市场结构不利交易,时序又将迈入第四季,业绩目标大致底定的状况下,短期内交易商进场的意愿可能会更加低落.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1700

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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