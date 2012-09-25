〔路透调查〕美国小麦库存料上扬,因产量增加且出口疲弱

* 公布事项:美国农业部小麦生产和库存预估

* 公布时间:9月28日周五1230GMT

* 分析师预期美国春麦作物达5.07亿蒲式耳

* 预估截至9月1日美国小麦库存为22.78亿蒲式耳

记者 Mark Weinraub 编译 王冠中

路透芝加哥9月25日电---在美国政府周五将公布的数据中,美国小麦收成料增至四年高点,令庞大的国内库存进一步升高,因高昂价格降低了出口市场对美国供应的需求.

美国大平原主要种植区迟来的降雨,使得今年收成量增加.

"小麦就像杂草,"Alpari的谷物专家Tim Hannagan说."不需要很多的雨水,但需要及时的灌溉,这就是我们看到的情况,这雨水来得正是时候."

路透调查18位分析师的平均预估显示,除硬质小麦外的春麦产量料为5.07亿蒲式耳.一年前的美国春麦产量为4.55亿蒲式耳.美国农业部8月时预估春麦产量为5.00亿蒲式耳.

美国整体小麦产量料为22.67亿蒲式耳,较2011年的19.99亿蒲式耳增加13%.美国农业部最新的预估为22.68亿蒲式耳.

美国农业部的报告亦料显示,美国小麦供应较上年同期增加6%,因期货价格飙升,打压了海外需求.

美国农业部将在9月28日周五1230GMT公布小麦产量预估,以及季度库存报告.

该数据将包含最终的冬麦产量数字.

分析师平均预估截至9月1日美国小麦库存为22.78亿蒲式耳,上年同期为21.47亿蒲式耳.截至6月1日的小麦库存为7.43亿蒲式耳,当时今年的作物尚未收割.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦期约在9月1日止的三个月间飙升35.1%,价格升至每蒲式耳9.47-1/4美元的高位.

海外买家向美国以外的国家寻求供应来满足自身的小麦需求.向俄罗斯和乌克兰等国家购买的数量近几周来尤其大,因为担心这些国家的供应可能很快就会枯竭.

"(美国库存的)关键不在于美国的状况,而是其他国家的状况,尤其是来自黑海地区小麦的供应可以维持多久,"Farm Futures Magazine的资深编辑Bryce Knorr说.

若澳洲乾旱气候抑制了作物产量,全球市场对美国小麦的需求也可能增加.澳洲小麦库存在8月底降至910万吨,主要因为出口强劲所致.(完)