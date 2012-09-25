版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 15:08 BJT

《汇市简讯》欧元/美元接近关键支撑,跌破将引发波动率买需

0647GMT * 近月波动率仍普遍持于较坚稳水准 * 欧元/美元接近关键支撑,若跌破将会引发波动率买需 * 一个月英镑波动率涨势可能难以为继,因实际波动率偏低 * 美元/日圆仍面临干预威胁 (完) --编译 张明钧;审校 于春红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐