〔台湾货币市场〕短率大致平稳,短票利率区间稍稍向上(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致平稳

* 月底趋近短票利率区间稍走高

记者 高洁如

路透台北9月25日电---台湾银行间短率周二持稳.银行间短钱仍算充裕,不过因月底即将来临,票券商调度资金稍显吃力,短票利率区间稍有走高.

市场调度人士指出,周二存单到期偏少,且央行也增发三种例行性存单,使得银行间的资金不若昨天宽松.但也有交易人士表示,虽然如此,但是市场上还是有不少银行碍于季底的将满足资本适足率的要求,因此不承做跨月落点的短票和拆款,因此本周内到期的短钱还是不少.

"今天钱有少一点,不过情况还好,"一位大型公营银行交易员表示.多位交易人士也指出,预料本周五有营所税的暂缴,部分代理税款较多的几家公营银行,估计将有税款入帐,下周一则将入库.

据估计今年的企业营利恐不如去年,9月底的营所税暂缴估计金额约400-500亿台币,低于去年的500余亿.

另一位民营银行交易人士表示,向票券商承做的拆出和短票利率皆稍有向上,主因今日票券商在利率上稍做退让.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同上日;区间落在0.295-0.53%,上日在0.295-0.56%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.60%.

**短票成交区间略升**

票券商也指出,今日跨月的拆款利率稍升,而短票利率也稍有走高,主因央行扩大收受存单,银行余钱较少所致.

票券商认为,临近周末、也是月底,存单的到期量不致太少,应不会再继续推升短票利率.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.83%;上日在0.81-0.82%.

台湾央行今日共发行303.5亿台币存单.若相较存单到期金额64.5亿,存单发行余额增239亿.[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周三3,378.7亿、周四351亿、周五2,990亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为104亿台币;累计超额准备为157亿台币,加计前期1%的超额准备为1,119亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.在央行刻意维持偏宽松的资金环境下,季底效应并不明显,虽然投信被赎回的状况依旧,但无碍调度的便利性.

一大型证券商交易员表示,投信虽有遭到赎回,但打电话来要券的也不少.

"明日台积电(2330.TW)公司债交割,已经有人先来预约."她说.

另一票券商交易员说,有感觉投信资金少了一些,但并未影响到RP成交利率.资金调度以拆款为主,因此RP利率没有上调的空间.

今日有一银金融次债交割,金额130亿;明日则有台积电公司债交割,金额217亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)