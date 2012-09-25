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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 18:35 BJT

〔东南亚股市〕持平或收高,印尼股市自低点回升

路透曼谷9月25日电---东南亚股市周二持平或走升,盘中呈区间交投,市场仍旧担忧欧元区的债务问题,尤其是西班牙的状况.尾盘卖压令新加坡股市收在接近日低水准.

印尼股市.JKSE收高0.6%,周一则下跌1%至约一周低点.煤矿商Bumi Resources(BUMI.JK)升1.5%,上日曾因财务调查的忧虑而重挫19%.

泰国股市.SETI上涨0.24%,观光类股领涨,机场运营商Airports of Thailand(AOT.BK)因强劲获利前景而攀升2%.

马来西亚股市.KLSE升0.4%,外资买超1,680万马币(547万美元),国内法人卖超3,890万马币(1,267万美元).

1029GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3067.13 -0.80 -0.03 +15.90 2646.35

马来西亚 .KLSE 1618.58 6.20 +0.38 +5.74 1530.73

泰国 .SETI 1287.41 3.11 +0.24 +25.56 1025.32

印尼 .JKSE 4226.89 25.97 +0.62 +10.59 3821.99

菲律宾 .PSI 5325.17 -0.43 -0.01 +21.80 4371.96

越南 .VNI 391.77 1.40 +0.36 +11.44 351.55

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(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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