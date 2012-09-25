〔货币市场〕美国国库券收益率将近持平,投资人态度审慎

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约9月25日电---美国国库券收益率周二少有变动.欧债危机挥之不去,加上美国大选日益接近,令投资人对风险性资产保持戒心.
隔夜回购协议利率USONRP=也持平.
"市场气氛很犹豫,所以很难有动作,"旧金山Action Economics LLC分析师Kim Rupert说.
她说,欧债危机持续和美国选举将至,投资人认为没有甚么理由可以进场承受风险.
这使得国库券成为避风港--但收益却很少.
"国库券没有任何收益,以后也不会有,"她说."如果美联储的低利率维持到整个2015年,收益率将陷于区间波动."
三个月期国库券收益率US3MT=RR报0.112%.六个月期国库券收益率US6MT=RR报0.141%.
隔夜回购利率USONRP=周二最新报0.31%,与周一持平.
欧洲方面,欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=市场交易量在8月主要受季节性因素影响略跌之后,本月小幅上升.上周曾有一天交易量超过300亿欧元,是4月来首见.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36350%,是约一年来的最低水平,周一时为0.36725%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30