〔货币市场〕美国国库券收益率将近持平,投资人态度审慎

路透纽约9月25日电---美国国库券收益率周二少有变动.欧债危机挥之不去,加上美国大选日益接近,令投资人对风险性资产保持戒心.

隔夜回购协议利率USONRP=也持平.

"市场气氛很犹豫,所以很难有动作,"旧金山Action Economics LLC分析师Kim Rupert说.

她说,欧债危机持续和美国选举将至,投资人认为没有甚么理由可以进场承受风险.

这使得国库券成为避风港--但收益却很少.

"国库券没有任何收益,以后也不会有,"她说."如果美联储的低利率维持到整个2015年,收益率将陷于区间波动."

三个月期国库券收益率US3MT=RR报0.112%.六个月期国库券收益率US6MT=RR报0.141%.

隔夜回购利率USONRP=周二最新报0.31%,与周一持平.

欧洲方面,欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=市场交易量在8月主要受季节性因素影响略跌之后,本月小幅上升.上周曾有一天交易量超过300亿欧元,是4月来首见.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36350%,是约一年来的最低水平,周一时为0.36725%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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