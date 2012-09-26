《台湾重要政经日程》--9月26日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
9/26(三)
--09:00 央行总裁赴立法院业务报告并备询.
--09:00 经建会主委赴立法院业务报告并备询.
--10:00 台经院8月景气动向调查记者会.
==================近期重要政经消息======================
10/5(五)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%.
--16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元.
10/8(一)
*--12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割.
--16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
10/19(五)
--16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%.
10/22(一)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%.
10/23(二)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%.
10/25(四)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%.
10/29(一)
*--12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割.
*--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割.
11/20(二)
*--12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
11/26(一)
*--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.
11/30(五)
*--12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.
12/13(四)
*--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/13(四)
*--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯