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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 09:39 BJT

〔台湾央行〕总裁指以扩张性财政政策提振景气的机会很小

路透台北9月26日电---台湾央行总裁彭淮南周三表示,以扩张性财政政策来提振景气的机会很小,会适时采取经济所需要的货币政策,首先要考虑未来的物价走势.

彭淮南并在立法院接受备询时称,未来半年全球景气变数是美财政悬崖和欧债悬而未决.惟对未来持审慎乐观态度.(完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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