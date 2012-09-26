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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 09:39 BJT

〔台湾经济〕经建会称规划中的自由经济区原则上不以一处为限

路透台北9月26日电---台湾经济建设委员会周三指出,规划中的自由经济区,将考量地方发展、基础建设及区域均衡等条件规划,原则上不以一处为限.

经建会主委尹启铭今日赴立法院报告时指出,自由经济示范区是在特定区域内,主动单方面放宽国外/大陆产业的进入限制及法规松绑.对中国以外的国家,会提供更高品质的世界贸易组织(WTO)待遇方式,以吸引投资;对大陆方面,则加强两岸经贸易正常化.

对于何谓高品质的WTO待遇方式,尹启铭未进一步详述.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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