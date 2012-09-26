〔台湾经济〕经建会称规划中的自由经济区原则上不以一处为限

新加坡个股：星展香港去年净利同比降35%，与人民币套利相关拨备大增
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透台北9月26日电---台湾经济建设委员会周三指出,规划中的自由经济区,将考量地方发展、基础建设及区域均衡等条件规划,原则上不以一处为限.
经建会主委尹启铭今日赴立法院报告时指出,自由经济示范区是在特定区域内,主动单方面放宽国外/大陆产业的进入限制及法规松绑.对中国以外的国家,会提供更高品质的世界贸易组织(WTO)待遇方式,以吸引投资;对大陆方面,则加强两岸经贸易正常化.
对于何谓高品质的WTO待遇方式,尹启铭未进一步详述.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 新加坡星展集团的香港分支--星展银行（香港）有限公司周四称，去年净利同比下降35%，受累于经济放缓以及与人民币套利相关拨备大增。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
* 10年新债发行前交易殖利率微收低 * 20年券得标利率稍高于预估区间上缘 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月16日 - 台湾10年期公债106/4周四发行前交易殖利率微收低。交易员表示，尽 管20年新券106/3午间得标利率稍高于预估区间上缘，但106/4因空单持平偏多支撑轧空气氛仍在，令该券殖利 率持续在既有低档盘旋。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微减0.5亿至82.5亿台币，若空单量逐渐垫高向百亿关卡迈进，将助 长轧空气势，较不易让该券殖利率因标债利空而走高，料该券下周三(22日)标售前将维持区间偏多格局。 “106/4赏味期只限于标债前，标完又是另外一个STORY。”一位大型证券交易员说。 大型寿险交易员认为，此次20年新券得标利率靠向1.80%，主要因为今年以来国际板债券发行热络，明显 排挤保险业长债标售意愿，以及银行端虽然资金充沛但下标保守。 另位大型银行交易主管也称，现在10年及20年指标公债间的利差拉大，让10年指标券10