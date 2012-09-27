〔专栏节选〕台股跳最后探戈?--证所税衍生很多后遗症--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

真正有感的措施，其实是提振股市活力，要提振股市活力，则必须把股市紧箍咒拿掉，这个紧箍咒就是证所税，如果政府知道错了，现在踩煞车还来得及，否则人民无感，台湾经济将继续崩坏下去。

挟着「公平正义」租税改革大旗，动用立法院召开临时会强行表决通过的证所税，也许两、三年后回头来看，可能是加速台湾经济走向崩坏之路的元凶。因为这是好几输的政策，首先是国家课不到税，二是证所税把有钱人吓跑了，外资也因此裹足不前，更可怕的是，证所税扭曲了股市生态，让台股走向畸形化的发展道路。

证所税赔了夫人又折兵，首先在证交税的短少看出来，今年证所税尚未开征，但是市场成交量大减，导致今年一到八月证交税只课得四九三亿元，八月外资大买超逾九百亿元，但证交税只课得六十一亿元，虽比起五月的五十五亿元、六月的五十一亿元、七月的四十九亿元都高，但距离二○一二年全年预算目标一二六五亿元，相差甚远。

**除了租税损,台股生态也出现质变与量变**

九月二十四日，行政院主计长石素梅到立法院备询，证实今年一到八月证交税短少三三八亿元，明年证交税也会短收三○一亿元，且恢复开征的证所税可能入帐不多。主计处预计一三年的课税收入增加三○二亿元，其中所得税收入增加五九三亿元，减列证交税三○一亿元，至于新开征的证所税则收入不多。立委孙大千就批评中央政府为了公平正义白忙一场，反而是挖了一个更大的洞，即使证所税上路，收到的钱补不了证交税损失的洞，过去这几个月大家忙的到底是什么？让他有不知所为何事的感慨。

孙大千道出国民党立委的茫然，但是明知政策错误，为何还要为了面子苦撑到底？假如证所税果真是加速台湾经济崩坏的元凶，那么那些经国民党强力动员、强行表决通过证所税的立委们，国人必须记他们一笔，让这些立委们在下次选举落选。

除了租税的损失之外，股市的生态开始出现质变与量变。首先是过去在股市扮演造市机能的大户、中实户纷纷退场，这是股市成交量锐减的重要原因。股市少掉这群活跃的中实户、大户，造成台股成交量上不了千亿元，六、七百亿元成了常态量，股市的波幅愈来愈小，让大家感慨台股的钱愈来愈难赚。台股一直以来成交量大、周转率高、股价波幅大等特点吸引全世界资金来台，如今这个优势消失了。

首当其冲的是不用课证所税的外资，也开始有龙困浅滩的无力感。过去外资买超台股逾八、九百亿元以上，台股月线经常大涨逾千点，否则最少也有三、五百点。但是今年八月，外资买超台股逾九百亿元，台股却仅小涨一二六点。外资猛力的买，内资却没有跟进的意愿，很多个股形成外资自拉自唱，外资买超暂停，台股就涨不动了。

**外资在台股孤掌难鸣,纷纷转战其他市场**

在这种情况下，外资发现在台股孤掌难鸣，纷纷转战其他亚太市场。外资过去二十年来，在亚太市场买超第一的是日本，再来是台湾，后来杀出韩国这一匹黑马；到了○七年，印度脱颖而出，打败韩国。台股的外资买超部位一直往后退，到了今年九月二十一日为止，外资买超第一的是日本二九三．九一亿美元，其次是印度一三九．八六亿美元，第三是韩国一三二．三三亿美元，这是亚洲前三强，台湾退到与泰国、印尼、菲律宾同一等级。

更可怕的是，今年外资买超台股只有十四．七亿美元，买超印尼十六．二八亿美元，买超菲律宾二十一．八五亿美元，买超泰国二十一．九三亿美元，这么一算，台湾还输给东协这三个新兴市场，在亚洲排名第七位。外资不再大规模买进台湾股票，且有转进印度、印尼、菲律宾、泰国等市场的迹象，这正是台股最大危机之所在。

内、外资都缩手，未来台湾股市一向自豪是亚太最好筹资市场，如今这个优势也不见了。过去几年，证交所全力推动的海外企业来台第二上市的台湾存托凭证（ＴＤＲ），这一年来居然连一家新上市的申请案也没有。而且，造成极严重的反淘汰效应，绩优的ＴＤＲ公司，因为第一上市市场股价高于台股，形成投资买进台湾ＴＤＲ，并拿回第一上市兑换母股的套利操作，结果像南非在台挂牌的万宇科技、新加坡绩优公司超级集团，都因为流通量不足一千万个单位，万宇科技已在今年八月二十八日终止上市，超级集团也预计在十一月下市。

而ＴＤＲ市场剩下的两大指标股，旺旺发行二．一亿个单位，如今仍在市场流通的只剩一九六六万个单位，ＴＤＲ兑回原股比率达九○．六四％。另一家康师傅回台发行三．八亿个单位，目前流通量只剩九七五二万个单位，兑回率也达七四．三四％。中国企业来台业绩较好的扬子江兑回率也达六五．一九％，神州数码兑回率更达八一．七七％，这些优质企业很可能因为不断被兑回母股，造成流动性不足而下市。

但是更多绩效差的ＴＤＲ公司，却成为坑杀投资人的血滴子。像日本来台的尔必达破产；新加坡来台的欧圣以鲍鱼养殖为号召，吸引投资人争相买进，结果股价从十七．九元跌到一．○八元，投资人欲哭无泪。ＬＥＤ的真明丽从十七．○五元跌到一．七七元、沪安电力从十七．三五元跌到三．五元、中国泰山从十四．九五元跌到一．七七元、联合环境从三十七．五元跌到八．一一元，都是ＴＤＲ有名的钱坑例子。因为证所税，台湾吸引资金回流的第二上市平台，恐将逐渐凋零。ＴＤＲ市场成了废墟，徒然留下一群套牢慨叹的无助投资人。

除了第二上市，今后第一上市，头上戴一顶「Ｆ」的企业，恐怕也会因为证所税，不会再热烈回台上市，明年新股ＩＰＯ、兴柜股票、未上市股票都必须核实开征证所税，明年第一上市的海外企业恐怕数量会很少。但是上有政策，下有对策，因为证所税改变了股市的新生态，那就是乾净的「壳股」价值更高。

**台股出现「壳股行大运」景象**

九月二十一日台股只小涨二七．○四点，但是涨停板的低价股（股价在面额以下）的公司有超过二十家以上，二十四日这些低价股依然涨势猛烈。像股价二元左右的裕丰已涨了四支停板，股价两元多的伦飞，二十一日也一度涨停，纺纤的中福、立益都因为低价联袂大涨，这些低价的个股，都因为丧失竞争力，股价才会跌跌不休，如今突然变得抢手，原因是明年证所税开征，大家不想走ＩＰＯ的正门，只好绕路走偏门，大家瞪大眼睛找乾净的壳来上市。