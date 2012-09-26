《热点透视》别指望"直接货币交易"和"第三轮量化宽松"能带来奇蹟

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦9月25日电---央行牵动了市场.欧洲央行总裁德拉吉采取"不计一切代价"的立场来解决欧债危机.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克推出的第三轮量化宽松更进一步推高市场.但央行并非万能.央行继续勉力而为,最后可能是全世界要面临通胀的代价.

欧洲的货币政策承诺给全球市场带来狂喜的气氛.但德拉吉在9月试图说明直接货币交易何以是正当的货币政策时又不得不拐弯抹角.市场对于欧元不可逆转的质疑,造成了扭曲现象.而欧洲央行的买债计画,是形塑市场对于这个共同货币正确观感的合理途径.

但拿希腊来说,欧元是否会永久存留于该国呢?正如德拉吉所说的,部分国家的"坏平衡",并非单纯是"政策错误"所造成的结果.希腊和西班牙并不是像德国和荷兰那样具有竞争力的工业强国.如果欧洲央行持续买进某个国家的债券,基本上就等于是在用货币融通该国赤字,贬抑欧元价值,并且最终走向异常高通胀.

欧洲央行买进面临困境二线国家债券是在冒险.如果不可逆转的欧元真的逆转了,有国家退出了欧元区,欧洲央行将会蒙受损失.若实施直接货币交易,也只能冒险争取到一些时间,让各国采取根本改革措施.这必然是对这些国家中期能否继续留在欧元区的赌注.德国央行不愿意淌这混水也是情有可原.

而在大西洋彼岸,美联储也在走在危险到道路上,但风险可能比欧洲央行低了些,因为美国并未面临多国债务问题.最新的量化宽松措施,是美联储每月会买进400亿美元的抵押支持证券(MBS),力图刺激房屋市场.额外的需求协助推动30年期固定利率抵押贷款的平均利率降至3.5%下方的纪录低点.

多数新的放款是用于再融资.透过降低债务成本,美国人也因此有了更多消费的空间.第三轮量化宽松或许可以协助缓慢成长的美国经济略为升温,但是是透过刺激已经在复苏的房屋市场.8月成屋销售较上年同期增加9.3%,且平均房价上扬9.5%.

还有令人困惑的吊诡现象就是,美联储正在向造成美国和全球经济衰退的罪魁祸首挹注资金,且很可能带来物价上涨.透过提振放款和推高资产价格来推动成长的做法曾经造成过灾难,要是政策推过头了,灾难可能会再重演.

欧洲央行和美联储有时候似乎会忘了货币政策无法解决所有的经济问题.美联储无法让政府在制定预算上采更负责任的态度.而欧洲方面,能够处理劳动市场弹性不足、国家支出过度浪费以及基本竞争力等问题的,是欧元区成员国政府,而非欧洲央行.

各地央行挹注越多资金,爆发通胀的可能性越高.立即的风险并非在成长放缓的美国和欧元区经济体,而是在快速成长的新兴经济体.在夏季的市场狂热中,油价和其他大宗商品价格涨势升温.量化宽松通常会造成大宗商品价格上扬.但这会带来实质的代价,全球各地的穷苦民众受创尤为严重,消费者荷包将会因此缩水,而且会抑制了实质支出力道与成长.

教训就是不可能不劳而获.这也就是为什么德国央行总裁魏德曼用浮士德出卖灵魂给魔鬼来比喻印钞票行为,并指出"印钞票、国家融资和通胀间可能的危险关联性"时,看起来并不像是疯言疯语.

央行可以透过印钞票来阻止通缩.但却不能透过印钞票来让全球更强健、让经济在低通胀环境下成长、或者让负债国有偿付能力.若央行真得认为做得到这些事,就会像浮士德一样,最后央行会得到通胀这个他们不想要的后果.(完)