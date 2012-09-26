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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 12:13 BJT

〔路透调查〕韩国9月出口料较上年同期降5.3%,通胀率仍低于央行目标

* 9月出口料较上年同期下降5.3%,8月为下滑6.2%

* 9月CPI料较上年同期上升2.0%,8月为升1.2%

* 8月工业生产料较前月减0.6%,7月时为下滑1.6%

* 公布时间:工业生产数据将于9月27日2300GMT公布,出口数据于10月1日0000GMT公布,CPI则在10月1日2300GMT出炉

路透首尔9月26日电---路透调查显示,韩国9月出口料连三个月下降,通胀率料仍低于央行设定的目标.

出口下降,8月工业生产表现料再度乏力,凸显了亚洲第四大经济体成长动能疲软,也增添了韩国央行10月货币政策会议降息的压力.

16名分析师预估中值显示,韩国9月出口料较上年同期下滑5.3%,8月为下降6.2%.

"包括中国在内,全球经济料于年底和明年初之间某个时点开始复苏,也就是说,短期内韩国出口循环仍将处于衰退."HI Investment & Securities首席分析师Park Sang-hyun称.

多数分析师预计韩国今年经济成长率将低于3%,因欧元区财政危机损及出口,同时内需亦下降.

在此同时,另一项对15名分析师的调查预期,9月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升2.0%,增幅高于8月的1.2%,但仍低于央行设定的3%目标.分析师表示,这为央行在10月11日政策会议提供了足够的空间,至少可降息25个基点至2.75%.

韩国央行在公布10月利率决议的同日,也将公布修正后的经济预估.央行7月已将2012年经济成长预估由3.5%调降至3.0%,不过分析师预期成长预估还会再降.

另一项路透对16名分析师的调查显示,8月经季节调整的工业生产料较前月下滑0.6%,7月时为下滑1.6%.(完)

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--编译 张若琪;审校 张涛

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