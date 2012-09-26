〔企业并购〕EADS/BAE合并案中,多方对股权比例问题存有歧见

路透法兰克福/伦敦9月25日电--英国BAE Systems(BAES.L)和空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADSEAD.PA尚在讨论中的合并计画,最新传出多方对股权比例问题存有歧见;此项合并案若成功将会出现全球最大的国防及航空集团.

消息人士周二对路透说,EADS与BAE合并后的持股比为60:40,但此部分遭受多方质疑,正在讨论有无调整的可能性.不过两家公司均对此予以否认.

这项欧洲10年来最大国防行业交易案面临多项阻碍,包括该如何保护最高机密项目不外泄,以及如何满足政府所希望的,保护EADS在法国与德国的营运.

10月10日将是协商是否继续发展下去的最后期限.EADS执行长Tom Enders周三将至德国国会提出他的提案.

但两位熟悉交易内情的消息人士对路透说,这起交易已经面临该如何计算两家公司估值方面的歧见.

他们说,双方正在讨论让EADS的估值高于先前对外宣布的60%,将EADS和BAE结盟后的持股比例改为63:37、甚至65:35.

"股权比例可能是让EADS增加3个百分点,"一位EADS顾问对路透说.

但EADS和BAE发表声明否认,称:"9月12日公布的联合声明所说的60:40股权比例,是本项议题唯一有效的声明."

声明称,"任何暗示比例将改变的臆测,都是不正确的."

德国戴姆勒(DAIGn.DE)也是对条约内容不满的投资者之一.戴姆勒正在洽谈出脱7.5%的EADS股权给德国国营银行KfW.

德国政府周一针对这项交易设下张保留清单,称70:30的股权比才是较正确的估值.但是另外一位消息人士说,BAE可能不会同意这个比例.

"改变60:40的股权比例的议题,根本不在谈判范围之列."一位不愿具名的银行人士说.这位人士正在参与本项交易.(完)