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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 11:23 BJT

《全球市场》亚洲股市下滑,受西班牙情势疑虑拖累

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌至近两周低点,材料类股领跌

* 月底、季末、及日本上半财年结束相关调整主导资金流动

* 日圆兑美元接近一周高位

路透东京9月26日电---亚洲股市及大宗商品周三下跌,西班牙示威活动凸显其融资挑战,投资人重新关注全球经济成长放缓问题,主要央行此前宽松措施引发的涨势已退潮.

资金流动亦受到会计时程相关调整推动,本周将是月底、7-9月季末及日本的上半财年结束.

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