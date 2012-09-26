〔台湾央行〕已与中国初步协商货币互换,冀一年内将人民币纳入外汇存底(更新版)

(新增更多内容及背景)

* 已与中国就"两岸货币互换机制"展开初步协商

* 希望一年内可以将人民币纳入外汇存底

* 货币政策维持适度宽松

路透台北9月26日电---台湾央行总裁彭淮南周三表示,目前与中国人民银行就"两岸货币互换机制"已展开初步协商,希望在一年内可以将人民币纳入外汇存底.

央行总裁彭淮南今早赴立法院做业务报告并备询.在接受立法委员赖士葆的质询时,彭淮南表示,未来若是两岸货币互换(swap)机制能够完成,就会考虑将人民币纳入外汇存底的组合之内.

赖士葆询问货币互换机制进行的进度,是否一年内可望完成?彭淮南回答,"我希望."

彭淮南在答覆时表示,等到货币清算机制落实以后,将再继续和对岸谈货币互换,这央行的下一步.

他也表示,台湾央行方面已快速的选定了台湾银行成为台币在中国大陆境内的台币清算行.而台湾与中国签订的货币清算MOU与港、澳有很大的不同,它的特殊性在台湾是"双向"的清算.

彭淮南并解释,"两岸签订的MOU就像已经取得房子的使用执照,之后要接水电、买家具,"他指出,虽然台湾已选定台币清算行,而且据他了解,中国人民银行选定清算银行的程序也正在进行当中,只不过中国10月初有长假,因此中国选定清算行的这个进度可能稍受影响.

彭淮南指出,由于大陆资本帐还没有开放,关于台湾的本地银行未来的人民币存/汇款规定,到底是将比照香港、还是能够比它宽一点,则在最近的将来会有决定.

也有立法委员关切风险问题,认为未来开放人民币存款可能对金融市场造成负面影响.

彭淮南并表示,目前台湾民间存款有11%是外币存款,央行已注意到了这部分可能的风险,并且是可以处理的问题.他并强调,未来也将朝向人民币离岸中心努力,例如未来会和台湾境内的人民币清算行合作,会宣传清算行的参加行并不仅限于台湾境内的银行,境外的也可以参与.

他也强调,虽然台湾朝向人民币离岸中心的方向努力,但香港其实有特殊优势不容忽视.

"很多先天条件没法改变,台湾只能尽力,"彭淮南语带保留.

**货币政策适度宽松**

彭淮南也表示,扩张性财政政策来提振景气的机会很小,而货币政策首先要考虑未来的物价走势,目前的货币政策是采行适度宽松.而他也表示,未来会适时采取经济所需要的货币政策.

彭淮南并称,未来半年全球景气变数是美财政悬崖和欧债悬而未决.但是本月前三周的出口表现相当良好,因此他也对未来持审慎乐观态度.

他补充表示,目前多个金融机构认为台湾今年CPI年增率有望保持在2%以下,与很多国家相比,台湾的物价已是低且稳定.同时台湾的实质利率与很多国家相比并不低.

台湾央行刚在上周召开的理监事会议中一如预期地维持利率不变.

另外,关于热钱方面,彭淮南表示,对外资课热钱税的事很复杂,不是很容易的事.而外资台币存款已降至1,500亿台币,是合理的范围(完)