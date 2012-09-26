〔台湾经济〕将加速完成逾2,000亿元政府公共建设预算以提升经济成长--行政院

路透台北9月26日电---台湾行政院周三指出,将加速执行今年尚未完成的2,116亿政府公共建设预算,以挹注台湾的经济成长动能.同时明年政府设定引入民间资金投入公共建设的目标为1,300亿台币,预估较今年将成长三成.

行政院上午举行引导民间资金投入公建的政务会谈,会后行政院副秘书长陈庆财表示,明年促进民间资金投入公建的目标将进一步拉高到1,300亿,以弥补政府推动公共建设的财政缺口,并积极导引保险业投入.

台湾第二季国内生产总值(GDP)在近三年以来首见负成长0.16%,官方并八度下修今年经济成长率至仅有1.66%,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.

为挽救台湾疲弱的经济表现,行政院此前已提出"经济动能提升方案",但该方案着眼于中长期的结构调整;因政府财政拮据,包括央行及经建会周三均指出推出扩张性财政以提振景气的可能性低.[ID:nST0557805]

台湾在2008年金融海啸过后,也随着国际趋势采扩张性财政措施,令中央政府一年以上未偿还债务余额,占前三年度名目GNP(国民生产毛额)平均数的比例,自2008年的29.97%,快速攀升至2011年底的35.88%.根据2013年中央政府总预算案,负债比还会进一步到37.1%,快速逼近40%的法定上限.

行政院院会8月底通过明年度中央政府总预算草案,其中公共建设(含特别预算及附属单位预算)预算3,791亿台币,较上年减少4.8%,也是自2004年3,476亿以来最低.[ID:nST0542269]

**吸引保险业投入公建**

此外,工程会主委陈振川指出,台湾将在年底前选出引入国外PFI(Private Finance Initiative,民间资金主导公共建设)的示范案例,希望首例可在2014年招商完毕,目前进度最快的将是污水下水道工程.

金管会主委陈裕璋也补充指出,保险业对投入公建有积极兴趣,对新制PFI也同样积极研究,评估参与投资的机会.

根据工程会统计,保险业者有兴趣的投资案包括地上权设定案、平价住宅投资,以及大型的联合开发案;联合开发案集中在新北市、台中市,明年商机都将释放出来.

不过对近来中华邮政积极争取直接放贷参与公共建设一事,陈裕璋称目前市场资金充裕,如果中华邮政想直接放贷,仍须转型为金融机构,符合包括资本适足率等所有金融机构的条件.但他称政府部门对是否让中华邮政转型为金融机构仍未有明确方向.

在保险业投入公建部分,已陆续出现指标个案.台湾高铁局周二发布新闻指出,已选出台湾资产最大的寿险公司--国泰人寿为高铁桃园站产业专用区最优申请人,双方预计于年底前签约,未来国泰人寿将取得50年地上权,投资超过200亿台币.[ID:nST0557547]

根据寿险业今年上半年财报显示,仍有高达8,069亿台币资金闲置于银行存款.而金管会甫于日前达成共识,已修法放宽保险业投资公共建设的限额规范,对于同一对象之投资上限由被投资对象实收资本额25%提高至35%.[ID:nST0471060](完)