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债券 | 2012年 9月 26日 星期三 14:24 BJT

〔欧元债市〕股市下跌助德债期货开高,市场等待德国标债

路透伦敦9月26日电---德国公债期货周三开盘上涨,因美股和亚洲股市下跌,且围绕西班牙的疑虑引发公债需求,市场等待德国10年期公债标售. 德国将标售最高达50亿欧元2022年到期债券,近日多个央行刺激计划带来的利多激情淡化,使风险资产人气转差,或使标债表现受到扶助.

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