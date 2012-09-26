〔台湾债市〕101/9殖利率微收低,因美债价格上扬及台股下跌

路透台北9月26日电---台湾10年券101/9殖利率周三微幅收低,略为反应美债价格上扬以及台股下跌的利多.交易商参与意愿仍不高,在以抛补为主轴的气氛中,殖利率仅维持在狭幅区间内盘整.

交易商表示,今日包括台股在内的亚洲股市下滑,原因指向西班牙的财务问题以及全球经济成长放缓.在国内缺乏题材带动下,短期内国际盘的走向仍将牵动台债表现.不过市场资金远大于筹码的问题,将让殖利率的变动空间缩减,因此在五年增额券101/6R标售前,台债将不脱狭幅整理格局.

"殖利率偏低,投资价值不足,但只要弹一点点,大家都想买,这样怎会有行情."一证券商交易员表示.

另一大型票券商交易员也称,101/6R展开发行前交易以来,成交量萎靡不振,主要是因为银行等买盘嫌利率太低.不过基于消化资金的需求,还是会适度参与标售.在此情形下,想藉由标售让债市脱离黏稠格局的机会恐怕不大.

他们认为,明日101/9殖利率区间看在1.160-1.170%.

美国较长期公债价格周二上涨,因股市下挫.但成交低迷且缺乏新的重大消息,公债收益率难以步入新的交投区间.指标10年期公债US10YT=RR升8/32,收益率由周一尾盘的1.72%降至1.69%.[US/NCN]

台湾加权股价指数.TWII周三延续跌势,终场收低0.8%,受累于对全球需求低迷的担忧.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.50 1.1650 1.1650-1.1693 81.5

5 101/6R A01106R=TWO -1.50 0.8800 0.8800-0.8800 2.0

今日央行总裁彭淮南赴立法院接受质询,交易商认为,询答内容并未脱离日前第三季理监事会议的记者会内容,央行还是会维持目前偏宽松的货币政策,由于升降息机率都很低,债市也难脱离现行的盘整区间.

"虽然我对台湾实质利率并不低的说法打上问号,但也表示,宽松的资金环境难以改变."一证券商交易员说.

他认为,虽然彭总裁也释出9月出口好转讯息,但多少是受惠于比较基期偏低,在景气前景仍有高度疑虑的状况下,资金还是会有避险需求,债市殖利率欲出现明显反弹不易.

彭淮南今早表示,以扩张性财政政策来提振景气的机会很小,会适时采取经济所需要的货币政策,首先要考虑未来的物价走势.他并称,未来半年全球景气变数是美财政悬崖和欧债悬而未决.惟对未来持审慎乐观态度.[ID:nST0557739]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5980

10 101/9 A01109=TWO 1.1650

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)