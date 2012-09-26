〔台湾汇市〕台币/美元小幅收贬,因欧元走跌且外资汇出明显

* 外资汇出明显

* 非美货币走软台币难脱勾

* 明天估交投区间29.32-29.45

路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘贬值4.6分.以欧元为首的非美货币全线走软,引发一波外资汇出潮,加以台股表现不佳,午后台币贬值幅度扩大.不过出口商在29.400积极抛汇,为台币提供止跌力道.由于国际情势每日变化,交易员称今晚欧元走势仍是最佳指引.

汇银人士指出,季底原是出口商抛汇主导市场,但国际间对全球经济成长的忧虑再度浮上台面,非美货币走势几乎每日交替.台湾经济基本面不佳,令外资未能单独锺情台湾,只要国际盘发生变化,外资动向即成为市场领头羊,银行间今日也随之出现投机美元买单,令整体成交量扩大.

"国际盘就是一天一天变脸,现在也没有很明显的观点."一本地大型银行交易员说.

交易员指出,虽然外资带头重新拥抱美元,但出口商难得见到台币回档,在29.36-29.40间积极进场抛汇,仍提供台币一些支撑.明日如果国际气氛不变,料交易区间不会脱离今日太远,估落于29.32-29.45间.

交易热络令两家外汇经纪公司合计全日成交量放大至13.75亿美元.

不过市场人士也认为,除国际盘外,台股的变化也值得注意.今日亚洲股汇全面走软,台股也不例外,在台湾本身消息面付之阙如的情况下,台股变化成为在地影响台币的唯一因素.

台湾股市.TWII今日收跌0.83%报7,669.63点,外资也结束连13日的买超.台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超31.21亿台币,由买转卖.[ID:nST0557949]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场延续上日美元走强气氛,今日盘中也见外资积极回补美元,美元/台币一周、一个月及两个月期换汇点均转为溢价,且幅度扩大,与现货市场的方向一致.

台湾央行总裁彭淮南今日于立法院备询时指出,本月前三周的出口表现相当良好,因此他也对未来持审慎乐观态度.此外,他也指出,对外资课热钱税的事很复杂,不是很容易的事.而外资台币存款已降至1,500亿台币,是合理的范围.[ID:nST0557825]

欧元兑美元EUR=今日盘中触及两周低位1.2853美元,美元指数.DXY升至两周高位79.892,此前西班牙央行称第三季GDP持续下滑.

周三多数亚洲新兴货币走软,对于西班牙债务问题和全球经济成长放缓的担忧日益加深,促使投资者削减较高风险资产的敞口,一些分析师预计该地区货币还会遭遇更多获利了结.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.497 29.451 29.342-29.501 29.455 8.96 5.85

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.397 29.322 29.348-29.412 29.369 4.79 2.87

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.025/0.035 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.160/-0.135

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