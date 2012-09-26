〔台湾汇市〕台币/美元小幅收贬,因欧元走跌且外资汇出明显

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 外资汇出明显
* 非美货币走软台币难脱勾
* 明天估交投区间29.32-29.45
路透台北9月26日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘贬值4.6分.以欧元为首的非美货币全线走软,引发一波外资汇出潮,加以台股表现不佳,午后台币贬值幅度扩大.不过出口商在29.400积极抛汇,为台币提供止跌力道.由于国际情势每日变化,交易员称今晚欧元走势仍是最佳指引.
汇银人士指出,季底原是出口商抛汇主导市场,但国际间对全球经济成长的忧虑再度浮上台面,非美货币走势几乎每日交替.台湾经济基本面不佳,令外资未能单独锺情台湾,只要国际盘发生变化,外资动向即成为市场领头羊,银行间今日也随之出现投机美元买单,令整体成交量扩大.
"国际盘就是一天一天变脸,现在也没有很明显的观点."一本地大型银行交易员说.
交易员指出,虽然外资带头重新拥抱美元,但出口商难得见到台币回档,在29.36-29.40间积极进场抛汇,仍提供台币一些支撑.明日如果国际气氛不变,料交易区间不会脱离今日太远,估落于29.32-29.45间.
交易热络令两家外汇经纪公司合计全日成交量放大至13.75亿美元.
不过市场人士也认为,除国际盘外,台股的变化也值得注意.今日亚洲股汇全面走软,台股也不例外,在台湾本身消息面付之阙如的情况下,台股变化成为在地影响台币的唯一因素.
台湾股市.TWII今日收跌0.83%报7,669.63点,外资也结束连13日的买超.台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超31.21亿台币,由买转卖.[ID:nST0557949]
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场延续上日美元走强气氛,今日盘中也见外资积极回补美元,美元/台币一周、一个月及两个月期换汇点均转为溢价,且幅度扩大,与现货市场的方向一致.
台湾央行总裁彭淮南今日于立法院备询时指出,本月前三周的出口表现相当良好,因此他也对未来持审慎乐观态度.此外,他也指出,对外资课热钱税的事很复杂,不是很容易的事.而外资台币存款已降至1,500亿台币,是合理的范围.[ID:nST0557825]
欧元兑美元EUR=今日盘中触及两周低位1.2853美元,美元指数.DXY升至两周高位79.892,此前西班牙央行称第三季GDP持续下滑.
周三多数亚洲新兴货币走软,对于西班牙债务问题和全球经济成长放缓的担忧日益加深,促使投资者削减较高风险资产的敞口,一些分析师预计该地区货币还会遭遇更多获利了结.[EMRG/SGCN]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.497 29.451 29.342-29.501 29.455 8.96 5.85
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.397 29.322 29.348-29.412 29.369 4.79 2.87
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.025/0.035 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.160/-0.135
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6