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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 16:05 BJT

〔标题新闻〕伦敦证交所称8月底止的五个月英国股票日成交量缩水20%,意大利证交所则降16%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KPE5M]

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