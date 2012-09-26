〔台湾央行〕共发行3,125亿台币存单,发行余额减253.7亿

《汇市简讯》利率市场走势暗示欧元兑美元将回调
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透台北9月26日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,125亿台币存单.若相较存单到期金额3,378.7亿,存单发行余额减253.7亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,029
91天期 0.93 82
182天期 1.05 14
央行上日共发行303.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,523.25亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为91亿台币;累计超额准备为142亿台币,加计前期1%的超额准备为1,104亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。