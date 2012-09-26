〔英国金融〕银行业者计划第四季大幅增加抵押贷款供给--央行调查

欧股业绩：雀巢去年获利逊于预期，今年基本营收将以增长2-4%为目标
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透伦敦9月26日电---周三公布的一项调查显示,英国银行业者计划未来三个月大幅增加抵押放款,一部分是因为英国央行为缓解信贷情况而推出的新方案,但对企业的放款看来将持平.
英国央行指出,央行季度信贷状况调查显示,在截至9月初的三个月期间,银行业者呈现的可用抵押贷款大幅增加,为2007年开始调查以来最大增幅,并且计画再创纪录增幅.
"贷款融资计划被列为一个重要影响因素,"调查称.
这项计划在6月宣布,8月1日开始实施,英国前六大银行有五家参与.计划为银行及建筑业者提供低成本融资,条件是业者增加对企业或家庭放款.
但调查显示,购屋者将最先享受到好处,银行业者根据自身资金成本对购屋者课息的加码幅度,业者计划予以缩减.
相形之下,接受英国调查的银行业者并不计划调整对企业的信贷供给,并预期未来三个月将小幅提高小型企业的息差.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6