〔英国金融〕银行业者计划第四季大幅增加抵押贷款供给--央行调查

路透伦敦9月26日电---周三公布的一项调查显示,英国银行业者计划未来三个月大幅增加抵押放款,一部分是因为英国央行为缓解信贷情况而推出的新方案,但对企业的放款看来将持平.

英国央行指出,央行季度信贷状况调查显示,在截至9月初的三个月期间,银行业者呈现的可用抵押贷款大幅增加,为2007年开始调查以来最大增幅,并且计画再创纪录增幅.

"贷款融资计划被列为一个重要影响因素,"调查称.

这项计划在6月宣布,8月1日开始实施,英国前六大银行有五家参与.计划为银行及建筑业者提供低成本融资,条件是业者增加对企业或家庭放款.

但调查显示,购屋者将最先享受到好处,银行业者根据自身资金成本对购屋者课息的加码幅度,业者计划予以缩减.

相形之下,接受英国调查的银行业者并不计划调整对企业的信贷供给,并预期未来三个月将小幅提高小型企业的息差.(完)