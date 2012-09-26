版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 16:57 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低1%,受需求疑虑拖累

路透东京9月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三收低1%,因市场担忧经济低迷影响需求,此外中国下周将迎来国庆长假,令投资者作壁上观.

尽管下滑,但本月期胶仍有望录得七个月来的首次月度上扬.此前,欧美出台的经济刺激举措带动大宗商品价格全线上扬.

但随着刺激措施影响的减弱,投资者又重新关注全球经济的不稳状况,全球经济不稳,今年以来的多数时间令需求和价格受到了压抑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐