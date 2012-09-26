〔台湾经济〕明年基本工资时薪调涨,月薪有条件缓涨--行政院

路透台北9月26日电---台湾行政院长陈冲周三拍板决定延宕多时的基本工资调涨方案,决定明年元旦起基本时薪调涨,但月薪的基本工资将在经济成长率连续两季超过3%,或失业率连续两个月低于4%时才予以调涨.

这项方案与此前劳委会经基本工资审议委员会决定有所出入,劳委会主张月薪也从明年元旦起调涨1.42%至1万9,047台币.时薪部分则分二阶段调整,明年元旦起从每小时103台币调高为109台币,后年起再调高为115台币.

台湾因经济前景不明,令内阁对基本工资调涨一案立场出现分歧,劳委会主委王如玄坚持应将时薪/月薪双双调涨,否则行政院拍板之际,就是"我负起责任的时候".

而在行政院公布定案后,王如玄已提出辞呈.

按照主计总处的预估,台湾今年第三季至明年第一季的经济成长率分别为1.99%、4.23%及4.79%,如果经济情势符合预估,基本月薪最快调涨恐要等到明年第二季.行政院官员指出,失业率要连续二个月低于4%并非容易.

此外,行政院会后发出的新闻稿指出,将要求劳委会检视现行基本工资一体适用的状况,研议是否考量受雇者年龄、行业别、地区性而订定不同基本或最低工资的可行性.

行政院同时要求该会研议现行基本工资审议办法所订审议委员会是否每年召开,以及成员组成、审议机制、陈核程序等通盘检讨.(完)