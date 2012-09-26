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亚洲 | 2012年 9月 26日 星期三 17:07 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业买超4亿台币

路透台北9月26日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 5.00 8.00 -3.00

票券业 0.00 1.00 -1.00

证券业 12.00 8.00 +4.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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