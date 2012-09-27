〔台湾货币市场〕9月27日及本提存期资金预期变化一览表

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透台北9月27日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期351亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
宽松因素:
--央行存单到期9,895亿台币:
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息33.25亿台币:
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。