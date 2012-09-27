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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕9月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月27日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期351亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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宽松因素:

--央行存单到期9,895亿台币:

      09/28 2,990.00亿

       09/29 848.50亿

       09/30 3,235.50亿

       10/01 252.00亿

       10/02 80.00亿

      10/03 2,489亿

--公债还本付息33.25亿台币:

09/28 89甲3期13息 24.5000亿

09/30 100甲9期1息 8.7500亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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