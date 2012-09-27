台湾经济指标预测--9月27日至11月20日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透台北9月27日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- 10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) 10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------10月15日当周--------------------------------------- 10/19 1600 外销订单 9月 -- -1.50%(年变动率) -------------------------------10月22日当周---------------------------------------- 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.29% 10/23 1600 工业生产 9月 -- +1.89%(年变动率) 10/25 1610 M2货币总计数 9月 -- +3.69%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。