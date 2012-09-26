〔澳洲个股〕必和必拓寻求Olympic Dam扩产计划展期,争取延期四年

* 2016年10月的最后期限与联邦许可失效时间相呼应

* 不保证2016年前会推出修正后的计划

路透墨尔本9月26日电---矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)已经要求南澳省政府将该公司批准Olympic Dam铜铀矿的最后期限从12月延长至2016年10月.

这家全球最大矿商8月放弃了超过200亿美元的扩产计划,称其开发露天矿的提案过于昂贵,并重新开始规划成本较低的办法来粹炼铜.

南澳省矿业资源及能源部长Tom Koutsantonis在一份声明中表示,"将会针对公司要求以及寻求延期的理由进行十分审慎的考量."

必和必拓上月决定放弃扩产,令南澳省大受打击,因该省正等着仰赖这项扩产计划来促进经济;该省多位高官表示,若必和必拓申请延期,将会设定严格的条件.

南澳省和必和必拓去年签订最终协议,为这项扩产计划铺路,当时设定2012年12月为必和必拓通过这项扩产案的最后期限.

必和必拓表示,需要延期来完成新处理技术的研究,以及露天矿扩产的较低成本设计.

新的最后期限将与联邦政府对这项计画环境评估的最后期限2016年10月一致.

该公司并未保证修正后的计画将会在上述时程内完成,且未提出决定是否推动扩产计画的时程.(完)