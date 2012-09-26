〔澳洲个股〕必和必拓寻求Olympic Dam扩产计划展期,争取延期四年

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 2016年10月的最后期限与联邦许可失效时间相呼应
* 不保证2016年前会推出修正后的计划
路透墨尔本9月26日电---矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)已经要求南澳省政府将该公司批准Olympic Dam铜铀矿的最后期限从12月延长至2016年10月.
这家全球最大矿商8月放弃了超过200亿美元的扩产计划,称其开发露天矿的提案过于昂贵,并重新开始规划成本较低的办法来粹炼铜.
南澳省矿业资源及能源部长Tom Koutsantonis在一份声明中表示,"将会针对公司要求以及寻求延期的理由进行十分审慎的考量."
必和必拓上月决定放弃扩产,令南澳省大受打击,因该省正等着仰赖这项扩产计划来促进经济;该省多位高官表示,若必和必拓申请延期,将会设定严格的条件.
南澳省和必和必拓去年签订最终协议,为这项扩产计划铺路,当时设定2012年12月为必和必拓通过这项扩产案的最后期限.
必和必拓表示,需要延期来完成新处理技术的研究,以及露天矿扩产的较低成本设计.
新的最后期限将与联邦政府对这项计画环境评估的最后期限2016年10月一致.
该公司并未保证修正后的计画将会在上述时程内完成,且未提出决定是否推动扩产计画的时程.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6