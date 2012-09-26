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债券 | 2012年 9月 27日 星期四 07:14 BJT

〔货币市场〕美国短天期利率的空头走势可能会持续得比预期久

路透纽约9月26日电---欧债问题越演越烈,如果股市及其他风险资产的涨势因全球经济疑虑而逐渐消退的话,美国短天期利率的空头走势可能会持续得比预期还要久.

希腊岌岌可危的财政周三再度成为焦点,国际借款机构承认,有关解决该国债务危机的协商的确面临困境.另外,示威民众则在雅典与警察爆发冲突.

西班牙的暴力抗议也让首相拉霍伊申请纾困的压力越来越大,投资者无法确定他会多快向欧洲伙伴提出请求.

RBS研究报告称,由于美债技术面欠佳,分析师对利率的中期(3-6个月)前景仍然看空.他们认为最近上升的冒险情绪,似乎正在减少动能.

例如,标普500指数.SPX过去五日均下跌.

"我们眼前担心的是,关键风险市场的中期(周线图)线型还未见疲态,但已有许多暗示着新的空头走势正在开始,"RBS分析师在报告中称.

如果从6月以来的风险上升情绪确实在消退的话,那么"等待美债出现超卖修正结束迹象的时间,可能比原先想像的还要久,"他们说.

三个月期伦敦银行间美元拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36225%,是一年内最低点.周二时为0.36350%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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