〔货币市场〕美国短天期利率的空头走势可能会持续得比预期久

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透纽约9月26日电---欧债问题越演越烈,如果股市及其他风险资产的涨势因全球经济疑虑而逐渐消退的话,美国短天期利率的空头走势可能会持续得比预期还要久.
希腊岌岌可危的财政周三再度成为焦点,国际借款机构承认,有关解决该国债务危机的协商的确面临困境.另外,示威民众则在雅典与警察爆发冲突.
西班牙的暴力抗议也让首相拉霍伊申请纾困的压力越来越大,投资者无法确定他会多快向欧洲伙伴提出请求.
RBS研究报告称,由于美债技术面欠佳,分析师对利率的中期(3-6个月)前景仍然看空.他们认为最近上升的冒险情绪,似乎正在减少动能.
例如,标普500指数.SPX过去五日均下跌.
"我们眼前担心的是,关键风险市场的中期(周线图)线型还未见疲态,但已有许多暗示着新的空头走势正在开始,"RBS分析师在报告中称.
如果从6月以来的风险上升情绪确实在消退的话,那么"等待美债出现超卖修正结束迹象的时间,可能比原先想像的还要久,"他们说.
三个月期伦敦银行间美元拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36225%,是一年内最低点.周二时为0.36350%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交