《独家新闻》IMF和欧盟对于希腊纾困案有歧见

路透雅典/华盛顿9月26日电---希腊的国际官方贷款机构对于该如何解决希腊债务危机出现争执,可能给欧元增添更多麻烦.

希腊官员以及欧盟/国际货币基金(IMF)/欧洲央行(ECB)的官员对路透说,最近几周谈判的紧张情势升高,协商人员对进一步减少希腊预算争执不下,IMF坚持希腊必须再减少债务.

欧洲官员说,IMF也催促欧洲重组希腊欠他们的债务,这让某些欧洲领导人感到不安,那些领导认为由各国政府来承担希腊债务损失将惹来民怨.

"问题不在IMF和希腊之间,而是在IMF与欧盟之间,"希腊一位不愿具名的官员说.这个看法也获得熟悉欧盟及IMF想法的消息人士证实.

欧盟领袖已遭遇民意对纾困案及撙节预算的反弹,同时也不确定需要做甚么才能维持西班牙和意大利这样重要国家的公共财政.因此,欧盟领袖不希望本国持有的希腊公债遭受数以百亿欧元计的损失.

他们担心IMF将要求其减记持有的希腊债务,以减轻希腊的负担,尽管降低其收取的利率也能帮到希腊.

"欧洲方面希望有更多时间来观察西班牙和意大利局势的发展,甚至可以等到2013年德国大选以后,"这名希腊官员表示."IMF则希望欧洲现在就拿出一个全面解决方案."

虽然欧盟领导人希望给希腊更多时间来实现纾困目标,但推迟截止期限需要向希腊提供更多援助.希腊此前已获得1,300亿欧元的欧盟/IMF援助.(完)