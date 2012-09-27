〔韩国数据〕10月制造业景气判断指数下滑,业务状况评估更加黯淡

路透首尔9月27日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国制造业企业对10月的业务情况评估更加黯淡,因企业在内需贫乏和全球原物料价格上扬中苦苦挣扎.

韩国央行的10月制造业景气判断指数经季节调整后为70,仅略高于8月创下的年内低位69,9月时为73.8月展望为三年来最糟.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.该指数自去年3月以来一直处于100之下.

央行表示,其在9月13-20日对全国23个主要行业的逾2,800家企业进行了调查.(完)