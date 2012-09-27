〔路透基点〕中信资源三年期定期贷款案规模将扩大--RLPC

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,中信资源控股有限公司的三年期2亿美元定期贷款案,规模将增加到至少3亿美元.

约有12家银行已加入联贷银团.

消息人士称,承诺贷款额度已超过3亿美元.

一如先前的报导,结案时间是在10月.

本项贷款是由台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗实业银行、及台湾合作金库商业银行担任主办行和额度分配行.

这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点,附带第二年末赎回权.

受邀参贷银行档次为:

承诺3,000万美元或以上者,含所有费用的价码约为270个基点,获先付费用180基点,并获得主办银行头衔;承诺2,000-2,900万美元者,含所有费用的价码约为265个基点,获先付费用165基点,并获得协办银行头衔;承诺1,000-1,900万美元者,含所有费用的价码约为260个基点,获先付费用150基点,并获得承办银行头衔.

贷款所得将作为营运资本.

中信资源为中信集团的天然资源及能源分支,6月底与10家银行敲定3.80亿美元三年期俱乐部贷款,含所有费用的价码约为290个基点,贷款金额高于原计划.

中信资源(穆迪评级Ba3)是一家能源和自然资源投资控股公司,业务涵盖炼铝、煤、大宗商品进出口、以及石油探勘、开发和生产.(完)