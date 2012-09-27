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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:05 BJT

《汇市简讯》美元/马币持续盘整,可能在3.07-3.09交投

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* 美元/马币(林吉特)日内可能在3.07-3.09交投,但青睐低接

* 风险基调疲弱、空头回补及当地买需仍支撑美元

* 出口商卖汇可能抑制升势,但风险基调疲弱可能力拱美元

* 隔夜NDF交投在3.0825-3.0930,纽约盘收报3.0780-3.0810.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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