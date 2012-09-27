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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:16 BJT

《台湾报摘》--工商时报9月27日

* 头版头条:

--为了拿出拚经济的"有感"成绩,经济部准备下猛药,研议增修产业创新条例,给予厂商新增投资案,获得5年免税待遇.经长施颜祥表示,产业界与立委皆反应,目前应恢复投资抵减,经济部已在收集资料,评估可行性.

* 其他:

--QE3为资金行情再度推波助澜,使得2012年第3季商用不动产、土地市场,高潮迭起,累计成交共突破1,051.5亿台币,其中金融寿险业就囊括5成以上、砸下逾590亿元投入不动产.

--经济部中小企业处长叶云龙日昨在台中表示,将运用地方产业发展基金,协助地方政府解决中小企业小规模用地需求,并大力推动在全省各地,辅导建置微型园区,预计在104年可辅导167家厂商进驻,带动就业人数2,197人,并提升产值40.6亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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