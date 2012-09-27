《台湾报摘》--工商时报9月27日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
* 头版头条:
--为了拿出拚经济的"有感"成绩,经济部准备下猛药,研议增修产业创新条例,给予厂商新增投资案,获得5年免税待遇.经长施颜祥表示,产业界与立委皆反应,目前应恢复投资抵减,经济部已在收集资料,评估可行性.
* 其他:
--QE3为资金行情再度推波助澜,使得2012年第3季商用不动产、土地市场,高潮迭起,累计成交共突破1,051.5亿台币,其中金融寿险业就囊括5成以上、砸下逾590亿元投入不动产.
--经济部中小企业处长叶云龙日昨在台中表示,将运用地方产业发展基金,协助地方政府解决中小企业小规模用地需求,并大力推动在全省各地,辅导建置微型园区,预计在104年可辅导167家厂商进驻,带动就业人数2,197人,并提升产值40.6亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。