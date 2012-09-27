《台湾报摘》--经济日报9月27日

* 头版头条:

--基本工资调涨案拍板,行政院长陈昨日宣布,明年1月1日起,时薪由103台币调高为109台币.月薪"有条件"调整至1万9,047台币,但前提是连续两季GDP成长超过3%,或连续两月失业率低于4%.

* 其他:

--"自由经济示范区"草案拟于11月出炉,经建会主委尹启铭昨日表示,将针对外资与陆资,实施两套管理模式,示范区的外商可享有超越世界贸易组织(WTO)待遇,陆资则享有WTO平级待遇.

--F-TPK宸鸿(3673.TW)宣告完成4.36亿美元(约128亿台币)的筹资,包括2.36亿美元的海外存托凭证(GDR)与2亿美元的海外无担保可转换公司债(ECB),其中GDR部分在发行短短数小时内获得数倍超额认购,刷新国内自2009年以来GDR折价幅度最小的海外筹资案纪录.

--寿险资金导入公共建设上紧发条,继国泰人寿标下桃园车站产专用地BOT案后,故宫南院开发案可能成为第2案.故宫近期将向寿险公会公共建设平台报告此投资案,寻找寿险业者投资,这也是公共建设平台成立以来的第1案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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