《台湾报摘》--经济日报9月27日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
* 头版头条:
--基本工资调涨案拍板,行政院长陈昨日宣布,明年1月1日起,时薪由103台币调高为109台币.月薪"有条件"调整至1万9,047台币,但前提是连续两季GDP成长超过3%,或连续两月失业率低于4%.
* 其他:
--"自由经济示范区"草案拟于11月出炉,经建会主委尹启铭昨日表示,将针对外资与陆资,实施两套管理模式,示范区的外商可享有超越世界贸易组织(WTO)待遇,陆资则享有WTO平级待遇.
--F-TPK宸鸿(3673.TW)宣告完成4.36亿美元(约128亿台币)的筹资,包括2.36亿美元的海外存托凭证(GDR)与2亿美元的海外无担保可转换公司债(ECB),其中GDR部分在发行短短数小时内获得数倍超额认购,刷新国内自2009年以来GDR折价幅度最小的海外筹资案纪录.
--寿险资金导入公共建设上紧发条,继国泰人寿标下桃园车站产专用地BOT案后,故宫南院开发案可能成为第2案.故宫近期将向寿险公会公共建设平台报告此投资案,寻找寿险业者投资,这也是公共建设平台成立以来的第1案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。