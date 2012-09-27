〔欧洲金融〕意大利将标售90亿美元债券,借款成本料将下滑

路透米兰9月27日电---意大利周四标债时借款成本料将下滑,因本周稍早的成功标债显示市场对该国公债的需求仍然稳健.

意大利将最多标售70亿欧元(90亿美元)的债券,其中五年券20-30亿欧元,10年券同样金额,以及最多10亿欧元的五年期浮动利率债券.

"这次标售较长期债券正值不确定性较高的时候.所有目光都在西班牙,而这使得市场震荡加剧,"巴克莱债券策略师Giuseppe Marraffino表示.

"但市场对意大利债券的看法保持正面,而且近来收益率反弹甚至可能会增加投资人对待售债券的兴趣."

周二时,意大利标售39.4亿欧元的零票面利率两年期公债,收益率为3月以来最低;周三时标售90亿欧元的六个月期国库券,其成本同样出现下滑.

意大利10月将有逾180亿欧元的债券到期,以及170亿欧元的国券库到期,届时将释出大量的流动性.(完)