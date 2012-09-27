〔芝加哥期市〕大豆升至每蒲式耳16美元下方,投资人伺机低接

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透悉尼9月27日电---美国大豆周四升至每蒲式耳16美元下方,因上日下跌之后投资人伺机逢低买进.昨日欧债危机疑虑再起且美国收获进度创纪录,令此间市场受到拖累.
玉米和小麦也都上涨,玉米周三时曾触及将近三个月低点.
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约SX2涨0.48%,报每蒲式耳15.80-1/2美元.周三收低2.39%.
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。