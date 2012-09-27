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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 09:07 BJT

〔芝加哥期市〕大豆升至每蒲式耳16美元下方,投资人伺机低接

路透悉尼9月27日电---美国大豆周四升至每蒲式耳16美元下方,因上日下跌之后投资人伺机逢低买进.昨日欧债危机疑虑再起且美国收获进度创纪录,令此间市场受到拖累.

玉米和小麦也都上涨,玉米周三时曾触及将近三个月低点.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约SX2涨0.48%,报每蒲式耳15.80-1/2美元.周三收低2.39%.

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