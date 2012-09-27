〔西班牙政经〕经济改革计画及撙节预算案公布在即,求援时机备受关注

路透马德里9月27日电---西班将在周四宣布一系列经济改革举措,并公布2013年紧缩预算案,旨在避免西班牙因请求国际纾困而不得不接受欧盟附带的条件,因而在政治上颜面扫地.

首相拉霍伊将进一步减支以努力压低赤字.西班牙公共赤字是欧元区最高的国家之一,由于经济衰退,该国的税收大为减少.

"我们知道该做甚么,既然知道,我们就会去做,"拉霍伊周三在纽约Americas Society的演说中说.

"我们也知道这意味着...整个西班牙社会将共同分担许多牺牲,"他说.

西班牙此番改革料将包括,建立一个欧盟推荐成立的新的税务监督机构,限制提前退休、课征新的温室效应排放税和股市交易税,以及取消一些税收优惠.西班牙希望能藉这些改革计画赢得投资者信心且控制支出.

工会消息人士说,公务员薪资冻结也将延续至2013年.

西班牙申请纾困的时间存在不确定性,欧盟内部对于建立银行业联盟存在歧见,推升西班牙指标10年期公债收益率ES10YT=TWEB升破6%,是欧洲央行总裁德拉吉在9月初宣布购债计画以来首见.

"他们可以让预算案显得无懈可击,但基于所有对赤字目标的合理怀疑,预算案很难让人信服.真的很难让市场买账."一位不愿具名的执政党议员说.(完)