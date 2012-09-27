〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透台北9月27日电---台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为351亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,125亿台币存单.
拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为218亿台币;累计超额准备为360亿台币,加计前期1%的超额准备为1,322亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。