版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 09:37 BJT

〔标题新闻〕SK电讯称将延后出售部分浦项钢铁持股,其释股规模为3.9亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KR0AS]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐