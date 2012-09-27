日本已公布经济指标--2012/9/27

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
----------------------------------------------------------------------------------
实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.5% -0.6% 9月27日 -0.3%
全国核心CPI(y/y) 7月 -0.3% -0.2% 9月27日 -0.2%
工业生产(m/m) 7月 -1.0%-r +0.4%-r 9月27日 -0.5%
失业率 7月 4.3%-@ 4.3%-@ 9月27日 4.3%
贸易收支(亿日圆) 8月 逆差7,541 逆差5,174 10月21日 --
所有家庭实质支出(y/y) 7月 +1.7% +1.6% 9月27日 +1.0%
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 张若琪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)