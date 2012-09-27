〔路透调查〕欧洲股市升势料将迟滞,因经济疑虑罩顶

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透伦敦9月26日电---路透调查显示,欧洲股市在前季大涨后,未来几个月料将在区间交投,因投资人静候全球经济成长回升来带动下一波的升势.
欧元区绩优股.STOXX50E自6月初以来已上涨约25%,拜估值便宜、欧元区崩解风险下滑,以及欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措所赐.
但自此之后的升势最多只会温和,因市场焦点转向中国经济降温和美国与欧元区的债务问题.
这项在过去一周对50位基金经理人和分析师所做的季度调查显示,12月底前欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料为2,650点,较周二收盘水准2,568.48点上涨3%.
该调查并预估泛欧STOXX 600指数在今年最后几个月将上涨约3%至285点.
"欧洲央行和美联储所带动的升势不太可能持续下去,因为市场再度聚焦于政治议题,"券商BTIG欧股策略主管Nick Xanders表示.
较长期而言,EuroSTOXX 50指数在2013年中期将来到2,774点,较周二收盘价上涨8%,STOXX 600指数则涨6.6%至294点.
然预估值分歧颇大,EuroSTOXX 50指数估值介于2,000至3,200点,而STOXX 600指数估值则介于230至330点.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)