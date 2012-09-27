〔路透调查〕欧洲股市升势料将迟滞,因经济疑虑罩顶

路透伦敦9月26日电---路透调查显示,欧洲股市在前季大涨后,未来几个月料将在区间交投,因投资人静候全球经济成长回升来带动下一波的升势.

欧元区绩优股.STOXX50E自6月初以来已上涨约25%,拜估值便宜、欧元区崩解风险下滑,以及欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措所赐.

但自此之后的升势最多只会温和,因市场焦点转向中国经济降温和美国与欧元区的债务问题.

这项在过去一周对50位基金经理人和分析师所做的季度调查显示,12月底前欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料为2,650点,较周二收盘水准2,568.48点上涨3%.

该调查并预估泛欧STOXX 600指数在今年最后几个月将上涨约3%至285点.

"欧洲央行和美联储所带动的升势不太可能持续下去,因为市场再度聚焦于政治议题,"券商BTIG欧股策略主管Nick Xanders表示.

较长期而言,EuroSTOXX 50指数在2013年中期将来到2,774点,较周二收盘价上涨8%,STOXX 600指数则涨6.6%至294点.

然预估值分歧颇大,EuroSTOXX 50指数估值介于2,000至3,200点,而STOXX 600指数估值则介于230至330点.(完)