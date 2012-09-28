更正:〔路透调查〕台股加权指数料可守住今年涨幅,直至明年中

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8651元附近
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
(更正:正文倒数第四段译文有误,应为"广达",而非"友达")
* 2012年台股加权股价指数预估为8,000点,与6月调查时相同
* 2013年中期台股指数预估值上调至8,000点
路透台北9月26日电---路透调查显示,台湾股市料可守住今年涨幅直至明年中,但由于全球经济放慢影响到台湾出口型经济,受访者对2012年的预估未见提高.
路透本周访问10位基金经理人与分析师,预估台股加权股价指数.TWII在2012年结束时料为8,000点,这与6月时的调查结果相同,但较年初的水准高出13%.
分析师预估指数到2013年中期仍处于8,000点,高于6月预计的7,600点.
分析师表示,新款消费电子产品需求强劲,推动科技类股上涨,因此台股颇具韧性,尤其是相较于上海股市.
此外,美联储(FED)推出最新一轮量化宽松措施,带来更多投资资金流入,也对台股有利.
"这两项因素加起来,使得投资人认为年初那种恐慌性卖压不会再出现,"凯基证券副总朱晏民说.
台湾是苹果(AAPL.O)和惠普(HPQ.N)等许多全球品牌的区域技术生产中心,鸿海(2317.TW)、台积电(2330.TW)和广达(2382.TW)等均是主要代工厂商.
市场对苹果的消费电子产品需求强劲,特别是最近刚上市的iPhone 5,提振众多苹果供应商的股价,将给台股指数提供支撑.苹果供应商还包括大立光(3008.TW)与和硕联合(4938.TW).
台湾是亚洲最依赖出口的经济体之一,在主要市场中国及美国均因对欧贸易减少而感受寒风之际,台湾的经济前景急遽恶化.
台湾在8月第八次下修2012年经济成长预估,下调至1.66%.8月出口订单连续第六个月下滑.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/15 英国 标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公 债 2/15 日本 标售一年期贴现国库券 2/15 葡萄牙 标售国库券 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售
截至12月31日的第四季度，AIG净亏损扩大至30.4亿美元，或每股2.96美元。上年同期分别为18.4亿美元和每股1.50美元。