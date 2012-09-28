更正:〔路透调查〕台股加权指数料可守住今年涨幅,直至明年中

(更正:正文倒数第四段译文有误,应为"广达",而非"友达")

* 2012年台股加权股价指数预估为8,000点,与6月调查时相同

* 2013年中期台股指数预估值上调至8,000点

路透台北9月26日电---路透调查显示,台湾股市料可守住今年涨幅直至明年中,但由于全球经济放慢影响到台湾出口型经济,受访者对2012年的预估未见提高.

路透本周访问10位基金经理人与分析师,预估台股加权股价指数.TWII在2012年结束时料为8,000点,这与6月时的调查结果相同,但较年初的水准高出13%.

分析师预估指数到2013年中期仍处于8,000点,高于6月预计的7,600点.

分析师表示,新款消费电子产品需求强劲,推动科技类股上涨,因此台股颇具韧性,尤其是相较于上海股市.

此外,美联储(FED)推出最新一轮量化宽松措施,带来更多投资资金流入,也对台股有利.

"这两项因素加起来,使得投资人认为年初那种恐慌性卖压不会再出现,"凯基证券副总朱晏民说.

台湾是苹果(AAPL.O)和惠普(HPQ.N)等许多全球品牌的区域技术生产中心,鸿海(2317.TW)、台积电(2330.TW)和广达(2382.TW)等均是主要代工厂商.

市场对苹果的消费电子产品需求强劲,特别是最近刚上市的iPhone 5,提振众多苹果供应商的股价,将给台股指数提供支撑.苹果供应商还包括大立光(3008.TW)与和硕联合(4938.TW).

台湾是亚洲最依赖出口的经济体之一,在主要市场中国及美国均因对欧贸易减少而感受寒风之际,台湾的经济前景急遽恶化.

台湾在8月第八次下修2012年经济成长预估,下调至1.66%.8月出口订单连续第六个月下滑.(完)