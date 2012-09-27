〔路透调查〕德国股市今年料上扬27%,但最强升势可能已过

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
* DAX指数2012年底料达7,500点,2013年中则来到7,600点
* 上述预估高于6月的预期
路透法兰克福9月26日电---一项路透调查显示,欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债举措将帮助德国股市DAX指数.GDAXI今年上扬27%,但该指数最强那波升势或许已过.DAX指数今年的表现超越其他市场.
路透过去一周对逾20名分析师和基金经理所做的最新调查显示,德国股市2012年底将来到7,500点,远高于6月调查所预估的6,600点,较周二收盘的7,425.11点则高1%.
而年底到2013年中,德国股市料仅会再涨100点至7,600点,但也远高于6月调查预估的6,900点.由于德国国内经济正明显放缓,其最大的涨势可能已过.
德国的绩优股指数今年已涨升约25%,使其成为欧洲表现最佳的指标股指.
德意志银行和德国商业银行股价今年以来双双已涨逾10%.
在市场对欧洲央行购债行动和美联储新一轮举措预期的带动下,DAX指数上周短暂触及14个月高位.
那激励机构投资者投入股票基金,但散户投资者多半还在观望.
"在欧洲央行和美联储的行动后,我们认为投资者应把焦点回归基本面."德国邮政银行策略师Heinz-Gerd Sonnenschein表示.
"我们认为,第三季财报可能会有些令人失望."Sonnenschein预期DAX指数今年底将在7,250点,2013年中则来到7,600点.
据汤森路透StarMine,德国股市DAX指数目前市盈率(本益比)为12.4倍,去年为12.6倍;指数目前市值为1.08万亿(兆)美元.
法国CAC-40指数和英国富时100指数.FTSE目前市盈率则分别为13.2倍和13.7倍.2011年分别在12.3和14.1.
德盛安联资产管理策略师Stefan Rondorf称,欧洲央行最新一轮刺激措施减低了欧元区崩解的机率.Rondorf特别看好德国股市的短期前景.
他表示,因此"我们预计会有更多全球资金流入欧元区的股票",并预期德国股市今年底将升到8,000点,明年中以前则料能续升至8,300点.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)