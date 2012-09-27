〔路透调查〕德国股市今年料上扬27%,但最强升势可能已过

* DAX指数2012年底料达7,500点,2013年中则来到7,600点

* 上述预估高于6月的预期

路透法兰克福9月26日电---一项路透调查显示,欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债举措将帮助德国股市DAX指数.GDAXI今年上扬27%,但该指数最强那波升势或许已过.DAX指数今年的表现超越其他市场.

路透过去一周对逾20名分析师和基金经理所做的最新调查显示,德国股市2012年底将来到7,500点,远高于6月调查所预估的6,600点,较周二收盘的7,425.11点则高1%.

而年底到2013年中,德国股市料仅会再涨100点至7,600点,但也远高于6月调查预估的6,900点.由于德国国内经济正明显放缓,其最大的涨势可能已过.

德国的绩优股指数今年已涨升约25%,使其成为欧洲表现最佳的指标股指.

德意志银行和德国商业银行股价今年以来双双已涨逾10%.

在市场对欧洲央行购债行动和美联储新一轮举措预期的带动下,DAX指数上周短暂触及14个月高位.

那激励机构投资者投入股票基金,但散户投资者多半还在观望.

"在欧洲央行和美联储的行动后,我们认为投资者应把焦点回归基本面."德国邮政银行策略师Heinz-Gerd Sonnenschein表示.

"我们认为,第三季财报可能会有些令人失望."Sonnenschein预期DAX指数今年底将在7,250点,2013年中则来到7,600点.

据汤森路透StarMine,德国股市DAX指数目前市盈率(本益比)为12.4倍,去年为12.6倍;指数目前市值为1.08万亿(兆)美元.

法国CAC-40指数和英国富时100指数.FTSE目前市盈率则分别为13.2倍和13.7倍.2011年分别在12.3和14.1.

德盛安联资产管理策略师Stefan Rondorf称,欧洲央行最新一轮刺激措施减低了欧元区崩解的机率.Rondorf特别看好德国股市的短期前景.

他表示,因此"我们预计会有更多全球资金流入欧元区的股票",并预期德国股市今年底将升到8,000点,明年中以前则料能续升至8,300点.(完)