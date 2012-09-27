〔欧洲政经〕法国政府2013年预算案攸关争取欧元国与市场信赖

* 政府寻求削减300亿欧元赤字

* 减赤目标能否达成需视2013年经济成长而定

* 预算案攸关其他欧元国家及市场对法国的信赖

路透巴黎9月26日电---法国总统奥朗德(Francois Hollande)周五将提出预算案,展开30年来最大规模的政府赤字削减努力,这份预算案可能决定法国是否得到欧元区盟国及金融市场的信赖.

对于支持加税胜过削减支出的改革派人士而言,2013年预算案将会令他们失望,但奥朗德希望说服那些存疑人士,相信法国正在为解决欧洲主权债危机尽一份力量.

这关系到的不只是法国与德国在未来几个月关键期的互信关系,也关系到债券市场是否会继续让法国以纪录低位的利率举债,尽管法国国债已经相当于将近全国经济产出的90%.

投资人一直给予法国欧元区核心国的待遇,几乎比美德国,但法国财政状况其实比较接近高负债的二线国家.

"总统必须让世人确信,法国仍然是与德国同等级,而不是意大利与西班牙,"摩根大通一篇研究报告称.

奥朗德政府的目标是降低赤字相对国内生产总值(GDP)的比例,由今年的4.5%,明年降至3.0%,经济分析师认为如果法国无法达到2013年经济成长率0.8%的偏低目标,则减赤目标仍有可能落空.

四个月前奥朗德以促进成长及就业的政见当选总统,如今他承诺仍将努力实现这些目标,继今年已经通过的70亿欧元措施后,新预算案还将投入300亿欧元.

这笔额外经费有三分之二将来自提高企业及个人课税,其余则是透过维持多数法国政府支出名目额度不变,而不是实际削减支出.(完)