〔路透调查〕美国股市涨势料延续至2013年,受美联储宽松措施激励

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
记者 David Gaffen/Ryan Vlastelica 编译 王冠中
路透纽约9月26日电---美国股市标准普尔500指数今年涨势大概已接近尾声,全年可能上扬17%,但最新路透调查的市场策略师对明年变得更加乐观,因有来自央行的积极刺激经济举措.
所谓"财政悬崖"更为迫切的威胁仍旧笼罩,可能引发增税和削减公共支出,除非这威胁在新的一年开始前就获得解决.
根据上周调查50位分析师的预估中值,标准普尔500指数.INX.SPX年底料来到1,480点,2013年6月料升至1,525点,较周二收盘位1,441.59点高出近6%,也高于6月调查时预估的1,450点.
道琼工业指数.DJI料在2013年中升至14,000点,较周二收盘位13,457.55点上升4%.
美国股市今年表现强劲,一直有预期认为现在应该回落,因经济前景仍存在不确定性.
中国成长放缓且欧洲债务危机造成的问题,亦料在未来几季损及企业获利.
"我们认为市场将会持续受到低利率和低通胀的支撑,货币市场基金仍有高达2.5兆(万亿)美元的资金能够提供后援,而众多的忧虑可能持续消退,"纽约梅隆银行财富管理的投资长Leo Grohowski称.
Grohowski预期标普指数今年底来到1,475点,2013年中进一步升至1,525点.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)近期宣布了每月买进400亿美元抵押支持证券(MBS)的计画,以期推低借贷成本.该消息提振了股市,而此前因预期美联储和欧洲央行将采取更加积极的举措来提振需求,已让市场涨了一波.
标普指数年底目标显示该股指今年将上涨17.7%,但仅较目前水准高出2.7%.道琼工业指数料较目前水准上涨2%,年底收在13,750点.(完)
--译文审校 张涛
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选