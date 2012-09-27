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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:17 BJT

修正:〔澳新汇市〕澳元与新西兰元反弹,澳洲数据与亚股持坚支撑人气

(更正:译文有误,第二段"澳洲10年券"应改为"澳洲10年期公债合约")

路透悉尼/惠灵顿9月27日电---澳元与新西兰元兑美元周四均自低位反弹,不过澳新债市亦连续第四个交易日攀升,因投资人忧心欧债问题和全球经济成长前景.

长债价格跳涨,澳洲10年期公债合约YTCc1涨幅最大,一度升至7月底以来高位97.130.

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