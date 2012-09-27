修正:〔澳新汇市〕澳元与新西兰元反弹,澳洲数据与亚股持坚支撑人气

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
(更正:译文有误,第二段"澳洲10年券"应改为"澳洲10年期公债合约")
路透悉尼/惠灵顿9月27日电---澳元与新西兰元兑美元周四均自低位反弹,不过澳新债市亦连续第四个交易日攀升,因投资人忧心欧债问题和全球经济成长前景.
长债价格跳涨,澳洲10年期公债合约YTCc1涨幅最大,一度升至7月底以来高位97.130.
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)