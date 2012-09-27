〔台湾债市〕公债RP利率持稳,季底投信遭赎回增加但整体资金仍偏宽

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透台北9月27日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.法人因季底作帐因素基金遭赎回增加,不过投信业者并未因此大举解约,再加上寿险也有余钱,因此只有让调度时间略微增加,利率则持稳不变.
一大型证券商交易员表示,季底来临,投信虽被赎回,但公司债RP还是很容易承做.感觉整体资金偏宽裕,没有季底该有的紧俏状况.
另一大型证券商交易员指出,今日投信先解约再给钱的状况变多,主要是为了继续持有公司债,调度较为充裕的基金来承接.
"调度的时间有稍微拉长."她说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)