〔台湾债市〕公债RP利率持稳,季底投信遭赎回增加但整体资金仍偏宽

路透台北9月27日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.法人因季底作帐因素基金遭赎回增加,不过投信业者并未因此大举解约,再加上寿险也有余钱,因此只有让调度时间略微增加,利率则持稳不变.

一大型证券商交易员表示,季底来临,投信虽被赎回,但公司债RP还是很容易承做.感觉整体资金偏宽裕,没有季底该有的紧俏状况.

另一大型证券商交易员指出,今日投信先解约再给钱的状况变多,主要是为了继续持有公司债,调度较为充裕的基金来承接.

"调度的时间有稍微拉长."她说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)