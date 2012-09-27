《汇市简讯》美元/印尼卢比持续遇阻,月底本地买需增加

0249GMT * 美元/印尼卢比买气不俗,月底前本地买盘增加 * 目前在9,595-9,600间交投,据传印尼央行自9,595开始抛售 * 美元兑亚币走贬以及印尼央行动作,可能使其在9,600受阻 * 美元/印尼卢比最新报9,590-9,600,无本金交割远期外汇(NDF)报9,625-9,645 (完) --编译 张明钧;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=